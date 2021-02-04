Ночью 4 февраля из-под асфальта между домами 13 и 15 на улице Богдана Хмельницкого в Металлургическом районе Челябинска забил фонтан кипятка, передает . Высота водяного столба достигла окон ..

Ночью 4 февраля из-под асфальта между домами 13 и 15 на улице Богдана Хмельницкого в Металлургическом районе Челябинска забил фонтан кипятка, передает . Высота водяного столба достигла окон квартир четвертого этажа. На место выехали экстренные службы. От тепла оказались отключены три многоэтажных жилых дома и детский сад.