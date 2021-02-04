Почти миллиард рублей выделено из бюджета Владимирской области на ремонт муниципальных дорог. Благодаря инициативе депутатов фракции "Единая Россия" областного Заксобрания денежные средства направят в самые проблемные районы. Сто миллионов рублей получит Гусь-Хрустальный.

Почти миллиард рублей выделено из бюджета Владимирской области на ремонт муниципальных дорог. Благодаря инициативе депутатов фракции "Единая Россия" областного Заксобрания денежные средства направят в самые проблемные районы. Сто миллионов рублей получит Гусь-Хрустальный.75 процентов дорог в Гусь-Хрустальном - в плачевном состоянии и нуждаются в ремонте. На них постоянно жалуются местные жители. По словам автомобилиста Татьяны Голышевой, недавно попала в яму и повредила колесо.Татьяна Голышева, жительница города:- В Гусь-Хрустальном дороги у нас отвратительные. С каждым годом всю хуже. Если начинают делать, засыпают асфальт картами. До конца обычно не доделывают, щебенкой обочину не засыпают. Город в ужасном состоянии.Эта проблема существует в городе уже несколько лет, сообщает мэр города Алексей Соколов. Главная причина - недостаток финансирования.Алексей Соколов, глава города Гусь-Хрустальный:- Если взять 2019 год, 2020, то мы видели сокращение субсидий дорожного фонда в 2 и 3 раза. В соответсвующий период с 2018 годом. Это значит, что мы не могли отремонтировать дороги, чей срок службы уже подходил к своему завершению.По словам депутата Законодательного собрания Михаила Максюкова, к нему обратились жители с просьбой повлиять на ситуацию. Им часто приходится добираться домой в объезд, выбирая более длинный , но зато безопасный путь.Михаил Максюков, депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Дошло до того, что несколько человек своими силами строительным мусором засыпали ямы на этой дороге. Люди перестали надеяться, что власть поможет им в этом. Но мы работать не перестали. И в этом году более полумиллиарда рублей направили на дороги в муниципалитеты нашей области.Большая часть средств как раз отправится в Гусь-Хрустальный. Это рекордная сумма для города - 100 миллионов рублей.Анастасия Сахарова. Вести-Владимир.