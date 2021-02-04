Сумма контракта составила 469 млн рублей. Ожидается, что местные школьники сядут за парты нового учреждения 1 сентября

Школу в Камешково планируют ввести в эксплуатацию в июле текущего года. Об этом сообщает администрация района.Объект готов на 92%, наружные сети – на 95%. Кирпичная кладка – полностью готова, крыша – на 90%, монтаж окон выполнен на 95%. Монтаж внутренних тепловых и вентиляционных сетей завершён на 95%, а водопровод и канализация – на 75%.Напомним, что договор с подрядчиком подписали в декабре 2019 года. По плану объект должны были сдать в конце 2020 года. Однако в указанные сроки строительная компания не уложилась и пришлось подписывать допсоглашение. Причиной долгостроя, со слов подрядчика, стала пандемия коронавируса. Из-за неё фирма испытывала проблемы с рабочей силой и поставкой материалов.Добавим, что всё необходимое оборудование уже закуплено и хранится на складах Камешковской администрации.Сумма контракта составила 469 млн рублей. Ожидается, что местные школьники сядут за парты нового учреждения 1 сентября