С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17225 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 14527 пациентов. В стационарах лежит 502 человека, из них 281 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2396 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 40 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 85 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти трех пациентов с диагнозом COVID-19, сопровождавшимся множественными хроническими заболеваниями, - двух мужчин в возрасте 66 и 69 лет, страдающих заболеваниями сердца, и женщину 81 года, у которой коронавирусная инфекция развивалась на фоне болезни сердца и сахарного диабета.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 25 костромичам. Четыре новых пациента с ковидом выявлено в Буе, по два - в Галичском и Чухломском районах. По одному - в Макарьеве, Шарье, Мантурово, Красном-на-Волге, Поназыревском, Нерехтском и Островском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17225 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 14527 пациентов. В стационарах лежит 502 человека, из них 281 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2396 заболевших.