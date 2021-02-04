На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 февраля лабораторно подтверждено 149 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 февраля лабораторно подтверждено 149 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.42 сл. в г. Владимире, 16 сл. в Гусь-Хрустальном, 15 сл. в Муромском, 9 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Ковровском, 8 сл. в Петушинском, 8 сл. в Собинском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Меленковском, 7 сл. в Киржачском, 5 сл. в Александровском, 4 сл. в Селивановском, 3 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. г. Радужный, 2 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Камешковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 24 092 случая заболевания (5226 сл. в г. Владимире, 3034 сл. в Гусь-Хрустальном, 2617 сл. о. Муром, 1748 сл. в Ковровском, 1507 сл. в Александровском, 1467 сл. в Петушинском, 1163 сл. в Юрьев-Польском, 1158 сл. в Вязниковском, 915 сл. в Кольчугинском, 829 сл. в Суздальском, 814 сл. в Собинском, 673 сл. в Гороховецком, 607 сл. в Меленковском, 591 сл. в Киржачском, 561 сл. в Камешковском, 541 сл. в Селивановском, 324 сл. в г. Радужном, 317 сл. в Судогодском).