В Коврове супруги обвиняются в нескольких преступлениях. Местные 31-летние “Бонни и Клайд” предстанут перед судом за мошенничество, грабёж и причинение тяжкого вреда здоровью. Как

В Коврове супруги обвиняются в нескольких преступлениях. Местные 31-летние “Бонни и Клайд” предстанут перед судом за мошенничество, грабёж и причинение тяжкого вреда здоровью. Как установили правоохранители, обвиняемая ввела в заблуждение свою знакомую, попросив оформить кредит в 55 тысяч рублей на покупку мобильных телефонов. Кредит злоумышленница пообещала оплачивать сама, но в итоге попросту сдала в ломбард