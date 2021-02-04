В Гороховце наградили победителей конкурса “Отличник по физкультуре”. “Единая Россия” подвела итоги конкурса в рамках партийного проекта “Детский спорт”. Соревнования

В Гороховце наградили победителей конкурса “Отличник по физкультуре”. “Единая Россия” подвела итоги конкурса в рамках партийного проекта “Детский спорт”. Соревнования проходили с ноября по декабрь в онлайн-формате. Участники выполняли комплекс упражнений «Бёрпи». Эта дисциплина сочетает прыжки, планку и отжимания. Упражнения ребята должны были записать на видео, и выложить в соцсеть на страничку проекта «Детский спорт33».