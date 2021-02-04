Его считают причастным к хищению 4 миллионов рублей у ПАО МРСК «Центра и Приволжья» - филиал «Владимирэнерго».

Его считают причастным к хищению 4 миллионов рублей у ПАО МРСК «Центра и Приволжья» - филиал «Владимирэнерго».УФСБ России по Владимирской области установлено, что в 2009г. «Промэнерго», являясь территориально-сетевой организацией, заключило с МРСК «Центра и Приволжья» договор. По которому она предоставляет в один из населенных пунктов Вязниковского района услуги по передаче электроэнергии.Но, в то время как постановлением Правительства были установлены новые критерии (согласно им во владении организации должны находиться линии электропередач суммарной протяженностью не менее 15 км), во владении «Промэнерго» находились линии электропередач протяженностью только 4, 24 км.И таким образом, данное ООО не могло быть отнесено к территориально-сетевой организации и получать индивидуальный тариф на оказание услуг по передаче электроэнергии.По версии следствия, в 2017 году генеральный директор ООО «Промэнерго» предоставил в Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области фиктивные договора на используемые им линии электропередач протяженностью 11 220 км. И ему был установлен соответствующий тариф и перечислено с расчетного счета ПАО МРСК «Центра и Приволжья» более 4 млн. рублей, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.