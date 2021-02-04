Мужчина вместе со своей возлюбленной прилетел в Южно-Сахалинск для того, чтобы уладить вопросы с документами об образовании. На одной из улиц к гостям города быстрым шагом подошел ..

Мужчина вместе со своей возлюбленной прилетел в Южно-Сахалинск для того, чтобы уладить вопросы с документами об образовании. На одной из улиц к гостям города быстрым шагом подошел незнакомец. Он произнес: "Привет тебе от тещи", – после чего избил несчастного, передает . Ни пострадавший, ни его спутница не знают о какой теще может идти речь.Примечательно, что ранее, сразу после прилета в Южно-Сахалинск, у мужчины уже возник конфликт с давним знакомым, которого он случайно встретил в аэропорту. Однако он решился мирно. Правоохранители уже установили, что эти два события между собой никак не связаны.