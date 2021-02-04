Оценили чистоту придомовых территорий. Сотрудники ГосЖилИнспеции во главе с руководителем вышли в рейд по заснеженным дворам города. Оценивали представители надзорного органа качество

Оценили чистоту придомовых территорий. Сотрудники ГосЖилИнспеции во главе с руководителем вышли в рейд по заснеженным дворам города. Оценивали представители надзорного органа качество уборки. Вывод неутешительный – скользко, не посыпано, колея на колее, расчистка снега ведётся не должным образом. Денис, автолюбитель: Если вы там видели ниже – там вот отколочен намёрзший снег, а до этого просто