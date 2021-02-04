Женщина сообщила, что обнаружила пропажу личного имущества и денежных средств...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Марьино задержали женщину, подозреваемую в хищении денежных средств и личного имущества.В территориальный отдел полиции поступило заявление от жительницы столицы. Женщина сообщила, что обнаружила пропажу личного имущества и денежных средств. Кроме того, она рассказала, что замки в квартире не были взломаны, а доступ к вещам имела бывшая сожительница ее сына. Общая сумма ущерба составила более 1,6 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Перерва задержали подозреваемую – 24-летнюю приезжую. Установлено, что задержанная на протяжении длительного времени похищала имущество, когда приходила к родственнику потерпевшей. Похищенные вещи она успела сбыть, а часть денежных средств была обнаружена и изъята полицейскими и возвращена законной владелице.Следствием ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18