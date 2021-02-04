Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований обслуживания жилищного фонда.
Вязниковской
межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований обслуживания жилищного фонда.
У
становлено, что
в нарушение требований площадки у входных дверей и придомовые территории некоторых многоквартирных домов находящихся на обслуживании управляющих компаний от снега и наледи не очищены. Что представляет неудобства для жителей города и может повлечь причинение вреда их жизни и здоровью. Поэтому
в адрес руководителей ООО «ЖЭК № 2», ООО «ЖКЭ № 3», ООО «ЖЭК № 4», МУП г
.В
язники «ЖКС» внесены представления об устранении выявленных нарушений законодательства, сообщила пресс-служба облпрократуры.
Кроме того, прокурором в отношении должностных лиц 4 управляющих компаний возбуждены производства по делам о
н
арушении
правил
содержания и ремонта жилых домов
.