Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований обслуживания жилищного фонда.

Вязниковскоймежрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований обслуживания жилищного фонда.становлено, чтов нарушение требований площадки у входных дверей и придомовые территории некоторых многоквартирных домов находящихся на обслуживании управляющих компаний от снега и наледи не очищены. Что представляет неудобства для жителей города и может повлечь причинение вреда их жизни и здоровью. Поэтомув адрес руководителей ООО «ЖЭК № 2», ООО «ЖКЭ № 3», ООО «ЖЭК № 4», МУП г.Вязники «ЖКС» внесены представления об устранении выявленных нарушений законодательства, сообщила пресс-служба облпрократуры.Кроме того, прокурором в отношении должностных лиц 4 управляющих компаний возбуждены производства по делам оарушенииправилсодержания и ремонта жилых домов