Средства выделены по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Владимирской области от 19 января 2021 года.
Средства выделены по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Владимирской области от 19 января 2021 года.
Муниципальное образование город Собинка должно направить эту субсидию на:
–
развёртывание и содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан;
– проведение текущего ремонта муниципального маневренного фонда;
– проведение работ по ограничению доступа в здание по адресу: г. Собинка, Рабочий проспект, 7;
– составление технического отчёта по результатам обследования строительных конструкций указанного жилого дома;
– разработку проекта противоаварийных работ крыши объекта культурного наследия регионального значения «Здание рабочих казарм ХIХ века».
Напомним, Тревожный сигнал поступил в 05.48, возгорание случилось в двухподъездном трехэтажном жилом доме на Рабочем проезде, дом 7. Горели сразу семь комнат - 100 кв. метров - и чердак - 1600 кв. м. Из дома были эвакуированы 80 человек. В результате пожара никто не пострадал.