Средства выделены по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Владимирской области от 19 января 2021 года.

Средства выделены по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Владимирской области от 19 января 2021 года.Муниципальное образование город Собинка должно направить эту субсидию на:развёртывание и содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан;– проведение текущего ремонта муниципального маневренного фонда;– проведение работ по ограничению доступа в здание по адресу: г. Собинка, Рабочий проспект, 7;– составление технического отчёта по результатам обследования строительных конструкций указанного жилого дома;– разработку проекта противоаварийных работ крыши объекта культурного наследия регионального значения «Здание рабочих казарм ХIХ века».Напомним, Тревожный сигнал поступил в 05.48, возгорание случилось в двухподъездном трехэтажном жилом доме на Рабочем проезде, дом 7. Горели сразу семь комнат - 100 кв. метров - и чердак - 1600 кв. м. Из дома были эвакуированы 80 человек. В результате пожара никто не пострадал.