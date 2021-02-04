И в дождь , и в зной, и в снег , и в морозы: во Владимире продолжают ремонтировать дороги. Современные технологии позволяют, уверяют в администрации города.

И в дождь , и в зной, и в снег , и в морозы: во Владимире продолжают ремонтировать дороги. Современные технологии позволяют, уверяют в администрации города.Только за день сотрудники центра управления городскими дорогами заделывают до 40 ям .Их заливают асфальтобетонной смесью. Литой асфальт отличается от обычного повышенным содержанием битума и минерального порошка, что увеличивает его прочность. По словам замдиректора предприятия Николая Дятлова,такой способ наиболее эффективен при устранении незначительных дефектов. Помимо дорог, в ремонт включены и тротуары.Николай Дятлов, замдиректора МКУ ЦУГД:- В своей работе применяем мы асфальта-бетонную смесь, для заделывания таких ям. Это как и научно-иследовательский опыт многих лет показал, что такую смесь использовать и при низких температурах возможно и эффективно.