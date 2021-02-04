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<a href="https://33live.ru/novosti/04-02-2021-rostelekom-avtomatiziroval-priem-zayavok-ot-operatorov-na-texobsluzhivanie.html" target="_blank">«Ростелеком» автоматизировал прием заявок от операторов на техобслуживание</a> - «Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, запустил бесплатный сервис автоматизированного приема заявок от операторов связи на техническое обслуживание и аварийные работы.