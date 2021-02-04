«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, запустил бесплатный сервис автоматизированного приема заявок от операторов связи на техническое

«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, запустил бесплатный сервис автоматизированного приема заявок от операторов связи на техническое обслуживание и аварийные работы. Успешный опыт пилотного проекта, запущенного в конце прошлого года, позволил компании расширить возможности сервиса на всю страну. В автоматизированную систему «Ростелекома» поступают мгновенные сообщения о любом инциденте, произошедшем на объекте