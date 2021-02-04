Сегодня в итоговом выпуске новостей.
Сегодня в итоговом выпуске новостей.
- Претензии к здравоохранению.
Почему депутаты ЗакСобрания признали неудовлетворительной работу облздрава? Итоги внеочередного заседания комитета по соцполитике.
- Одной бедой меньше?
Дороги в Гусь-Хрустальном станут безопаснее. Кто и на какие средства поможет привести дорожную инфраструктуру в порядок?
- Золотая кладовая.
Идеальные условия для сокровищ. Что за технологии пришли в суздальскую золотую кладовую Спасо-Евфимиева монастыря?