Сегодня в итоговом выпуске новостей.

Сегодня в итоговом выпуске новостей.- Претензии к здравоохранению.Почему депутаты ЗакСобрания признали неудовлетворительной работу облздрава? Итоги внеочередного заседания комитета по соцполитике.- Одной бедой меньше?Дороги в Гусь-Хрустальном станут безопаснее. Кто и на какие средства поможет привести дорожную инфраструктуру в порядок?- Золотая кладовая.Идеальные условия для сокровищ. Что за технологии пришли в суздальскую золотую кладовую Спасо-Евфимиева монастыря?