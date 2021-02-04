Патрулируют водоёмы региона на спецтехнике. На водохранилище Содышка во Владимире сотрудники МЧС области провели профилактический рейд. Для скорости и удобства передвижения

Патрулируют водоёмы региона на спецтехнике. На водохранилище Содышка во Владимире сотрудники МЧС области провели профилактический рейд. Для скорости и удобства передвижения воспользовались проходимой техникой: снегоходом и снегоболотоходом. Сейчас лёд на Содышке достаточно прочный, толщина около 50 сантиметров. Однако любителям зимней рыбалки не стоит терять бдительность, напоминают сотрудники МЧС. Вы часто приходите на водоём? Ну иногда