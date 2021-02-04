Проходимая техника понадобилась для проведения профилактического рейда.

Проходимая техника понадобилась для проведения профилактического рейда.Их сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России проводят ежедневно. Инспекторы Центра ГИМС уточнили у отдыхающих, имеют ли они при себе средства самоспасения, какими правилами безопасности руководствуются во время подлёдной ловли и знают ли безопасную толщину льда. Сейчас толщина льда на Содышке - порядка 50 сантиметров. Тем не менее рыбаки должны помнить о правилах безопасности и выходить на водоёмы только будучи абсолютно уверенными в прочности льда.