В настоящий момент сотрудники полиции выявили 7 эпизодов противоправной деятельности. Общий материальный ущерб, причиненный кредитному учреждению, составил около 750 тысяч рублей...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали четверых молодых людей и двух девушек, подозреваемых в серии хищений денежных средств кредитной организации путем мошенничества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило несколько заявлений от представителей одного из столичных коммерческих банков о фактах мошенничества. Полицейскими установлено, что злоумышленники, являясь сотрудниками одного из салонов сотовой связи, расположенного на Спартаковской улице, вступили в сговор с сообщниками, которые под видом покупателей оформляли в офисе продаж покупку товаров в кредит.При этом сообщники предоставляли для заключения кредитных договоров отредактированные в графическом редакторе ксерокопии паспортов с изменёнными фотографиями владельцев. После этого кредитное учреждение переводило денежные средства по заключённым договорам на расчётный счёт салона связи. Далее сотрудники офиса передавали товар соучастникам, которые его в дальнейшем сбывали, а вырученные деньги распределялись между подельниками.В настоящее время полицейские выявили 7 эпизодов противоправной деятельности. Общий материальный ущерб, причинённый кредитному учреждению, составил около 750 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресам мест жительства в г. Москве и Подмосковье задержали подозреваемых – четверых молодых людей и двух девушек. Установлено, что двое задержанных – 22 и 24-летний москвичи – являлись сотрудниками салона связи. 23-летний житель Москвы являлся посредником, который из числа своих знакомых находил соучастников. Среди них девушки 21 и 26 лет и 23-летний молодой человек. Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.По данным фактам следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов, а также установление и задержание соучастников.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60