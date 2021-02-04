Алексей Иванович Бяков - уроженца города Судогда, сапер 725-го стрелкового полка.

В Судогде в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют улицу, названную в честь Героя Советского Союза Алексея Ивановича Бякова, уроженца города Судогда – сапера 725-го стрелкового полка.Кроме обновленного асфальтобетонного покрытия проезжей части протяженностью более километра, на улице Бякова появятся два новых автопавильона, дорожники заменят бортовые камни, обустроят пешеходные переходы искусственными неровностями и светофорами, а также обновят дорожную разметку термопластиком.Кроме того, предстоит отремонтировать и благоустроить улицы Халтурина и площадь Свободы. На этих объектах благодаря нацпроекту появятся брусчатые пешеходные дорожки. Общая протяжённость запланированных к ремонту в 2021 году в Судогде улиц составляет 2,2 км. На деньги нацпроекта уложат более 15,5 тыс.кв.м современного асфальтобетонного покрытия.Госконтракты на выполнение работ по этим улицам удалось заключить еще в конце прошлого года. В результате торгов сэкономлено более 7,5 млн рублей.Общее финансирование по нацпроекту в текущем году, как и в предыдущем составляет 25 млн рублей, из которых 20 млн рублей – федеральные средства, а 5 млн рублей - местный бюджет.Также Судогодский район при перераспределении средств дорожного фонда Владимирской области получил дополнительную субсидию в размере 38 млн рублей. Объекты, планируемые к реализации, уже определены. Так благодаря субсидии еще на семи участках улиц города Судогда в текущем году предстоит обновить покрытие проезжей части, кроме этого отремонтируют ул.Лесозаводскую в поселке Андреево, Ул.Клубную в поселке Болотский, три улицы в деревне Вяткино, по две улицы в поселках Головино и Муромцево, ул. Горького в поселке им.Воровского и почти 400 м автомобильной дороги в деревне Загорье.