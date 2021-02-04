Эту секретную операцию сто лет назад пытался осуществить уроженец Владимирской области Павел Петрович Булыгин - офицер русской императорской армии и поэт.

Эту секретную операцию сто лет назад пытался осуществить уроженец Владимирской области Павел Петрович Булыгин - офицер русской императорской армии и поэт.Родился Павел Петрович во Владимире в этот день, 125 лет назад. Детство провел в имении Михайловское Гороховецкого уезда. Добрый, честный, справедливый. Хорошо учился, писал стихи. Сразу после военного училища юный Павел попал на фронт, был ранен. Гибель императорской семьи принял, как личную трагедию. Участвовал в расследовании убийства Романовых. До конца оставался верным присяге и царю. После расстрела царской семьи несколько лет возглавлял охрану матери Николая 2-го. Но в 1922 году русский офицер эмигрировал, уехал в Эфиопию. По словам Татьяны Максимовой - главной хранительницы литературного наследия нашего земляка, вся поэзия Булыгина пронизана невероятной тоской по любимой России. На выставке "Русский исход. Трагедия и величие" в Палатах музея-заповедника жизни Павла Петровича посвящена экспозиция.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Музей-это то место, где гарантированно, законно мы храним эту память. И это значит, что эта память становится памятью не одной семьи, а памятью страны- через эти фамильные, родовые истории.