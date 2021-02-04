В среднем по региону рост составит 2,3%.

В 2020 году во Владимирской области средний рост коммунальных платежей установлен в размере 3,4 % с максимальным отклонением в 2%. Таким образом, предельное увеличение сумм в квитанциях составит 5,4%. Об этом рассказали в департаменте государственного регулирования цен и тарифов.Благодаря пересмотру тарифа на вывоз мусора регоператором ООО «Биотехнологии», в первой половине текущего года средние коммунальные платежи будут ниже, чем в декабре 2020 года на 0,5%.«С 1 июля повышение составит всего 2,3 % с учётом субсидий на введение нормативов на отопление. Без учёта - 2,8 %. Минимально с 1 июля повысится плата за холодную воду, водоотведение и отопление – в среднем на 2 – 2,7 %», - сообщает департамент государственного регулирования цен и тарифов.Отмечается, что максимальное увеличение - 5,4 % сложится только у 1,7 % жителей региона.