Глава города Андрей Шохин пообещал принимать соответствующие кадровые решения в отношении директоров, которые попытаются «обложить охранной данью» родителей учеников.

Ранее редакция «33Live.Ru» сообщала читателям, что в областном центреКак уточняет пресс-служба горадминистрации на оплату услуг ЧОПов из горбюджета выделено 14 млн 927 тысяч рублей.«С 1 февраля школы заключили договоры с охранными предприятиями», - пояснили в пресс-службе мэрии.В целом в 2021 году обеспечение безопасности детей обойдётся городской казне почти в 45,5 млн рублей.Кроме ЧОПов, администрация содержит ночных сторожей, оплачивает спецоборудование с кнопками тревожной сигнализации.Добавим, что глава города Андрей Шохин пообещал принимать соответствующие кадровые решения в отношении директоров, которые попытаются «обложить охранной данью» родителей учеников.