Жителя Александрова приговорили к лишению свободы за особо тяжкое преступление в отношении собственной пожилой матери. 38-летний мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда

Жителя Александрова приговорили к лишению свободы за особо тяжкое преступление в отношении собственной пожилой матери. 38-летний мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшего. Следствием и судом установлено, что мужчина поругался со своей лежачей больной матерью и нанёс ей удары по голове. Конфликт начался из-за того, что сын не