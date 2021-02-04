Житель Александрова приговорён к длительному сроку лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления, повлекшее смерть больной матери.

Житель Александрова приговорён к длительному сроку лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления, повлекшее смерть больной матери.38-летний мужчинапризнан судом виновным, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.Следствием и судом установлено, что 10 августа 2020 года у обвиняемого со своей лежачей больной матерью произошел очередной конфликт, в ходе которого мужчина нанес беспомощной престарелой женщине удары в область головы.Поводом для агрессивного поведения в отношении своей матери явилось нежелание ухаживать за больным человеком, поскольку обслуживать себя самостоятельно она не могла.Еще несколько дней после произошедшего конфликта 75-летняя потерпевшая находилась в сознании. Однако, сын скорую не вызвал и медицинскую помощь ей не оказал. От полученных телесных повреждений женщина скончалась 16 августа 2020 года, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся. Онприговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.