В ночь на 4 февраля загорелся частный дом в посёлке Балакирево Александровского района. На место оперативно выехали пожарные. Горела внешняя отделка второго этажа дома. Огнеборцы не дали

В ночь на 4 февраля загорелся частный дом в посёлке Балакирево Александровского района. На место оперативно выехали пожарные. Горела внешняя отделка второго этажа дома. Огнеборцы не дали огню перекинуться на всё здание и ликвидировали пожар на 8-ми квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара. Тушили пожар 10 человек.