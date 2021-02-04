С 4 февраля 2021 года в общественном транспорте Москвы вновь будет доступна для входа передняя дверь автобусов, троллейбусов и трамваев, передает . Также пассажиром будет разрешено находится ..

С 4 февраля 2021 года в общественном транспорте Москвы вновь будет доступна для входа передняя дверь автобусов, троллейбусов и трамваев, передает "". Также пассажиром будет разрешено находится на передней площадке. Ранее этого делать было нельзя в связи с введенными для ограничения распространения коронавируса мерами.