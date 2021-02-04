Вечером 3 февраля в Хоринском районе Бурятии загорелся буддистский храм – дуган, передает сайт . Ближайшая пожарная часть находилась в 35 километрах, поэтому оперативно прибыть на место ..

Вечером 3 февраля в Хоринском районе Бурятии загорелся буддистский храм – дуган, передает сайт . Ближайшая пожарная часть находилась в 35 километрах, поэтому оперативно прибыть на место спасатели не смогли. Все же оказавшись на месте они увидели, что огонь охватил крышу одного из расположенных на территории храмов и пристроенную к нему котельную.Возгорание тушили сразу несколько пожарных частей, а также добровольцы. Тем не менее, здание выгорело на площади в 169 квадратных метров. Полностью были уничтожены огнем крыша и котельная. По словам экспертов, причиной пожара могло послужить короткое замыкание.