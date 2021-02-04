Ремонтируйте только за свой счет и после согласования с областными чиновниками. Жителям дома на улице Ленина в Суздале ответили, как решить проблемы своего дома. Это видео собственники

Ремонтируйте только за свой счет и после согласования с областными чиновниками. Жителям дома на улице Ленина в Суздале ответили, как решить проблемы своего дома. Это видео собственники квартир дома № 23 записывали в сентябре прошлого года для сотрудников жилинспекции. Люди надеялись, что после увиденного их дом отремонтируют или признают аварийным. “Вот мы видим, что покосившаяся