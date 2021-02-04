В Кольчугино возбудили уголовные дела за незаконную вырубку леса. Как установила прокуратура, в Беречиновском и Ульновском участковых лесничествах неизвестные лица вырубили 5 деревьев,

В Кольчугино возбудили уголовные дела за незаконную вырубку леса. Как установила прокуратура, в Беречиновском и Ульновском участковых лесничествах неизвестные лица вырубили 5 деревьев, общим объёмом почти 9 куб.метров, а также похитили 29 ветровальных и буреломных деревьев. Ущерб от незаконной вырубки деревьев составил около 800 тысяч рублей, от похищенной древесины – 27 тысяч. По результатам прокурорской