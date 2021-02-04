Предприятие «Старт» расширяет производственные площади.

Нерехтское предприятие «Старт» намерено увеличить производство мясной продукции в полтора раза. Перспективы развития производства обсудили руководитель мясоперерабатывающего комплекса и губернатор Костромской области Сергей Ситников.В месяц «Старт» выпускает порядка 800 тонн мясных изделий. В планах до 2024 года нарастить объёмы до 1275 тонн в месяц. Для расширения производства ведётся строительство дополнительных площадей.«Предприятие является крупнейшим переработчиком мяса в регионе. Продукция востребована и проверена годами», - отметил Сергей Ситников.Предпочтение местным товарам отдают не только костромичи, но и жители Ивановской, Ярославской, Вологодской, Московской, Владимирской, Нижегородской и Тверской областей. В 2020 году начались поставки в Мурманскую, Архангельскую и Ленинградскую области. При этом у компании более 120 собственных магазинов.Справочно:Предприятие «Старт», выпускающее продукцию под торговой маркой «Мясной гурман», работает в Нерехте с 1999 года. Штат сотрудников составляет 250 человек. В цехах производят 150 наименований мясных изделий. Это замороженные и охлажденные полуфабрикаты, деликатесы, колбасы, а также продукты для гриля и запекания.