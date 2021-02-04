Похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летних местных жителей. Фигуранты, являющиеся супругами, обвиняются в совершении нескольких преступлений.В ходе следствия установлено, что фигурантка ввела в заблуждение свою знакомую, попросив оформить кредитный договор на приобретение сотовых телефонов на сумму 55 000 рублей, который обещала оплачивать сама. Однако, впоследствии злоумышленница продала телефоны, а кредитные обязательства не выполнила.В ходе следствия установлены граждане, которые приобрели данные телефоны в ломбарде. Гаджеты были изъяты, а ковровчанке предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).В дальнейшем было установлено, что обвиняемая совместно с супругом, находясь в квартире у своего приятеля, похитили телевизор, стоимостью около 15 000 рублей. Потерпевший пытался пресечь противоправные действия, но безуспешно. В отношении злоумышленников, впоследствии продавших телевизор, было возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).Также была установлена причастность фигуранта к умышленному причинению вреда здоровью местной жительнице, отказавшейся приобрести для него спиртное. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ.В ходе следствия материалы уголовных дел были объедены в одно производство и направлены в суд для рассмотрения по существу.