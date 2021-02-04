Будьте бдительны! При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 5 февраля во Владимире и по области ожидается сильный снег.Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ.Гражданам рекомендовано соблюдать правила маневрирования на дорогах, возможно возникновение снежных заносов.Будьте бдительны! При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112.