Владимирскую область накроет снегопад. Синоптики прогнозируют, что завьюжить может уже этой ночью, с 4-го на 5- февраля. МЧС предупреждает, в связи с обильными осадками возможно увеличение

Владимирскую область накроет снегопад. Синоптики прогнозируют, что завьюжить может уже этой ночью, с 4-го на 5- февраля. МЧС предупреждает, в связи с обильными осадками возможно увеличение количества аварий на дорогах. Также повышаются риски возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе обрывы линий связи и электропередач, сбои в работе ЖКХ. Возможно и обрушение слабоукрепленных конструкций. Автолюбителей просят