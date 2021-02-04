При возникновении опасных ситуаций необходимо обращаться по номерам телефонов: 101,112.

МЧС по Владимирской области сообщает об ухудшении погодны, которое прогнозируется в ночь с 4 на 5 февраля. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала начальник пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во Владимире и области ожидается сильный снег.«Повышаются риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе транспорта, ростом количества аварий, обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе системы ЖКХ, обрушением слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ», - предупреждает региональное МЧС.При возникновении опасных ситуаций жителям необходимо обращаться по номерам телефонов: 101,112.Напомним, что вслед за метелью