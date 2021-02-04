Победители акции получили возможность провести бесплатную рекламную кампанию своего предприятия на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии Владимирской области.
В новогодней акции Энергосбыт Волга «Реклама в подарок» приняли участие более 1300 предприятий региона. Целью акции было поощрение добросовестных клиентов компании, ответственно подходящих к исполнению своих обязательств по оплате счетов за электроэнергию. Победители акции получили возможность провести бесплатную рекламную кампанию своего предприятия на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии Владимирской области.
«Энергосбыт Волга обслуживает более 12 тысяч предприятий во Владимирской области. Впервые мы проведём рекламную кампанию на наших ресурсах. Уверен, этот опыт будет результативным, а взаимовыгодное сотрудничество будет способствовать укреплению партнёрских отношений с нашими клиентами», – рассказал генеральный директор ООО «ЭСВ» Александр Москвитин. Для участия в акции предприятиям необходимо было зарегистрироваться в «Личном кабинете юридических лиц» и совершить платежи за электроэнергию, а также погасить задолженность в случае ее наличия. Все клиенты, выполнившие условия акции, автоматически стали участниками розыгрыша главного приза: бесплатной рекламной кампании в течение двух месяцев на сайте и других ресурсах Энергосбыт Волга.
Энергосбыт Волга напоминает, для своевременной оплаты счетов за электроэнергию предприятия Владимирской области могут воспользоваться личным кабинетом либо установить мобильное приложение «Личный кабинет юридических лиц». Также для оперативного и дистанционного взаимодействия с компанией реализована возможность подключения электронного документооборота.
Победители были определены с помощью интернет-генератора случайных чисел:
ООО «Мир часов» Александров
ТЦ «Западный» (ИП Масленникова Ж.В.) Муром
ООО «Гостиный двор» Петушки
600000, Владимирская область, г. Владимир, Октябрьский проспект, д.10А, этаж 3, помещение 3-2 Тел.: 8 (4922) 77-30-00 E-mail: [email protected]
www.esbvolga.ru
ООО «ВЛАДИМИРСКАЯ ДВЕРНАЯ КОМПАНИЯ» Владимир
ООО «Турбаза Озерки» Вязники/