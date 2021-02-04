Темой встречи стала профилактика мошенничеств и безопасность дорожного движения.

В рамках профилактической работы с населением сотрудники ОМВД России по Петушинскому району встретились с военнослужащими войсковой части в городе Костерево. Темой встречи стала профилактика мошенничеств и безопасность дорожного движения.Полицейские рассказали слушателям о законодательных нововведениях, в частности касающихся технического осмотра транспортных средств и приеме практических экзаменов в автошколах и ГИБДД.Далее сотрудники полиции обратили внимание на участившиеся случаи мошенничеств, отметив, что жертвами преступников становятся граждане разного возраста и профессий. Правоохранители дали ряд рекомендаций по предупреждению дистанционных мошенничеств, посоветовав быть бдительными при покупке товаров через Интернет, и не пользоваться услугами неизвестных фирм. Полицейские порекомендовали не торопиться предпринимать какие-либо действия при получении телефонного звонка, СМС с требованиями перевода или передачи денежных средств, и не сообщать свои персональные данные, логины, пароли и коды банковских карт.Каждому участнику встречи сотрудники полиции вручили памятки с полезной информацией.