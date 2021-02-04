Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал, с какими нарушениями чаще всего сталкиваются россияне в магазинах. Оказалось, что самый популярный способ обмана связан с неправильным информированием о цене.

Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал, с какими нарушениями чаще всего сталкиваются россияне в магазинах. Оказалось, что самый популярный способ обмана связан с неправильным информированием о цене.Эксперт рассказал, что недобросовестные производители и продавцы могут замалчивать или искажать характеристики товара или услуги. Такой способ обмана широко распространен и даже может показаться кому-то очевидным, однако на самом деле это серьезное нарушение.По словам Шапкина, человек видит "красивый" ценник и не читает прописанные мелким шрифтом условия о том, что приобрести продукт по низкой стоимости можно только при покупке еще одного или нескольких товаров. В итоге реальную цену покупатель узнает только на кассе, передает RT.Председатель союза защиты прав потребителей отметил, что чаще всего такие неприятные ситуации происходят в ритейле и банковском секторе. Нарушители особенно активизировались во время пандемии, когда россияне предпочитают экономить и в первую очередь смотреть на цену товара или услуги.Ранее "Дни.ру" рассказали, . Так, в Красноярске кассир супермаркета попросила у пожилой женщины карту для оплаты товаров и тайком сняла с нее восемь тысяч рублей. Правоохранители просят пенсионеров не передавать свои карты и личные данные незнакомцам.