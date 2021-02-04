Какие товары подорожали за неделю, рассказали представители Росстата. Оказывается, что в стране резко выросли цены на овощи и водку.

Какие товары подорожали за неделю, рассказали представители Росстата. Оказывается, что в стране резко выросли цены на овощи и водку.По данным федеральной службы, с 26 января по 1 февраля выросли цены на водку – на 0,1%. Неделю назад она подорожала на 0,2%. В этот же период увеличилась стоимость огурцов – до 6,9%. Семь дней назад этот овощ подорожал на 2,4%.Примечательно, что замедлился рост цен на помидоры – до 1,9% против 2%. Стоимость картофеля и репчатого лука увеличилась на 1,5%. Вообще, плодоовощная продукция подорожала в среднем на 1,6% (на прошлой неделе – на 1,4%).Что касается куриного мяса и маргарина, то их стоимость повысилась на 0,2%. Те же данные зафиксированы при изучении цен на говядину, баранину, мороженую рыбу, стерилизованное молоко и ягодные консервы для детского питания, пишет . Колбаса, жирный творог и сухие молочные смеси подорожали на 0,1%.Вместе с тем подешевели конфеты и поваренная соль. Снижение составило 0,3%. Также изменились цены на рис, карамель и сливочное масло: эта продукция подешевела на 0,2%. Ни подорожали, ни подешевели сосиски, мясные консервы, пастеризованное молоко и черный чай.