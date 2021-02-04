Традиционный интернет- обзор. Что обсуждали пользователи на этой неделе?

Традиционный интернет- обзор. Что обсуждали пользователи на этой неделе?Ямы на дорогах, приключения американца в Судогде, облака над Вязниками в технике таймлэпс и спуск на лодке... по снежному склону. Самое интересное сетевое в одном обзоре- прямо сейчас.Начнём с погоды и дорог. Регион после оттепели вновь засыпало снегом. В "Подслушано Вязники"- расчистка снега на федеральной трассе М-7 механизированной колонной. И здесь же глубокие ямы на важнейшей транспортной артерии. Видео снято 1 февраля возле деревни Боломытихи у города Вязники.- Не дай Бог в такую попасть, всё, хана диску.В АлексАвтоЛайф- как обычно, детальная дорожная хроника. Ситуация на трассах непростая.Вот, к примеру, ДТП на Двориковском шоссе. Автомобиль вылетел на встречную полосу, а затем улетел в кювет.А вот в Коврове проблему скользких дорог и тротуаров решают и сами горожане. На этом фото- мужчина посыпает дорожки возле подъезда песком. "Беспокоюсь за жителей", объяснил он автору снимка.А вот в группе "Мой Владимир. Новости"- необычное объявление. Жителей пригласили на выборы- не управдома, ДОМОВОГО.Всем быть обязательно- важное дополнение. Пользователи в комментариях шутят: "Я за Нафаню".В вязниковском "Подслушано" сразу несколько роликов, снятых и смонтированных в технике таймлэпс. Здесь уборка снега в районном центре. Видео ускорено в 6 раз. И здесь же, облака над Вязниками. После снежного циклона. Смотрим вместе.Продолжим "снежную" тему в Киржаче. В Киржач онлайн-фотографии снега на здании военкомата.Пользователи пишут - "снег уберут или ждут, когда он сам уберётся на головы проходящих по тротуару людей?И в этом же паблике-необычное видео, снятое возле типографского моста. В кадр попала нутрия или ондатра. Водный зверёк. Впрочем, один из комментариев- "чупакабра". В группе- и отчёт об экологической акции "Столовая для птиц". Десятки кормушек изготовили и взрослые, и дети.В Подслушано Судогда - кадры местных дорог. В районном центре участилось движение малотоннажных грузовиков. Решено ограничить их путь по Муромскому шоссе. Задача одна- сохранить дорогу. А эо уже новый сквер на Пойме. Почему он называется Островок, задаются вопром пользователи? Потому что со всех сторон окружён водой. И здесь же- необычные кадры судогодского фонтана-гейзера. Он прекрасен в любое время года, пишут пользователи.А далее- трэвэл-кадры. Фрагмент видео "Russia Road Trip". В небольшую Судогду заехал американец Тим Кёрби из штата Огайо.Он, кстати, переехал на постоянное место жительства в Россию. А в Судогде побывал летом в рамках автопробега.Дополним обзор и ретро-кадрами. Во владимирской группе "Назад в прошлое" появились снимки Загородного парка. Так он выглядел полвека назад. В далёком 1970-ом году. А это вновь киножурнал "Наш край". Выпуск, посвященный Александрову промышленному, появился в паблике АлексАвтоЛайф.- Знаете, что каждый десятый телевизор в стране производится в Александрове?И в финале - ролик, который активно пересматривают пользователи. Его предлагают назвать- "Сушите вёсла". Активный зимний отдых- ярко, весело, бесстрашно. В общем, не убирайте лодки "на зимовку".Настроение способна поднять и судогодская Глаша. Пользователи шутят: зачем бензопила? Если есть такая собака?Все дороги ведут в сеть. Какой будет следующая интернет-неделя, зависит и от нас. Как обычно, вместе обсудим самые необычные кадры.Ваших фото и видео мы, как всегда ждём на номер "вестийного" вацапа 8 (919) 019-62-62.