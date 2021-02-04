Страшная авария произошла в Суздальском районе. Около 16.00 на 50 км трассы М-7 фура буквально раздавила легковушку. По предварительным данным полиции, Мазда на перекрёстке не уступила дорогу

Страшная авария произошла в Суздальском районе. Около 16.00 на 50 км трассы М-7 фура буквально раздавила легковушку. По предварительным данным полиции, Мазда на перекрёстке не уступила дорогу МАЗу с полуприцепом. В итоге многотонная машина снесла легковушку, обе они вылетели в кювет. Там фура завалилась на бок, под полуприцепом оказалась зажата перевёрнутая Мазда. В легковушке находилось