Житель деревни Игуменцево проникал в соседские дома, пока хозяев не было дома.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего безработного жителя Вязниковского района. Мужчина обвиняется в совершении серии преступлений, предусмотренных ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).Следствием установлено, что с августа по ноябрь 2020 года житель деревни Игуменцево проникал в соседские дома, пока хозяев не было дома, и похищал предметы, представляющие материальную ценность – строительные инструменты, бытовые приборы, технику, посуду и продукты питания.Следствием была доказана причастность обвиняемого к совершению трех эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 12000 рублей.Фигурант был задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий.В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в совершении краж и частично возместил материальный ущерб.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.