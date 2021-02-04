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Во Владимирской области не хватает вакцины от коронавируса
Завод в Селивановском районе собираются возродить
Пять автобусных маршрутов во Владимире получат новых перевозчиков
После капремонта в вязниковский дом пришли сырость и холод
Во Владимирской области не хватает вакцины от коронавируса
Предприятия машиностроительной отрасли региона показали положительную динамику
Владимирский инженер строит модели легендарных кораблей
Рельсовые автобусы пошли из Иваново в Ковров