Владимирцы получили дипломы Международного конкурса живописи и графики для детей «Мир вокруг нас. Италия». Конкурс проводила Везувианская академия искусства и культуры заочно. Юные

Владимирцы получили дипломы Международного конкурса живописи и графики для детей «Мир вокруг нас. Италия». Конкурс проводила Везувианская академия искусства и культуры заочно. Юные художники должны были познакомиться с античным наследием итальянского региона Кампания и города Рима. Их задачей было переработать исторический материал и представить его в живописных и графических композициях. По итогам конкурса, два воспитанника