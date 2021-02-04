Последние 12 лет она являлась помощником прокурора области.

С 4 февраля Елена Качуровская возглавила департамент региональной политики Владимирской области. Распоряжение о назначении подписал Владимир Сипягин.Елена Олеговна родилась в Курске. Закончила Воронежский ордена Ленина государственный университет имени Ленинского комсомола по специальности «Правоведение».С 1989 года она работала на разных должностях в прокуратуре Петушинского района. С 2008 по 2020 год – являлась старшим помощником прокурора Владимирской области.Напомним, что департамент создан в январе 2020 года. Он объединил комитет внутренней политики, комитет общественных связей и СМИ, а также частично комитет по социальной политике. Ведомство отвечает за государственную политику в отношении СМИ, а также за взаимодействие с федеральными структурами и муниципалитетами, партиями, общественными и религиозными организациями.