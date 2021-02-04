После обращения в прокуратуру в ведомстве согласились с требованиями общественников.

В 2019 году в Гусь-Хрустальном лечащий врач рекомендовал приобрести для ребёнка-инвалида коляску для прогулок. В ФСС отказались оплачивать приобретение средства передвижения. Отказ в ведомстве обосновали высокой ценой.Покупка обошлась бы бюджету в 150 тысяч рублей. Взамен семье предложили более дешёвый вариант, но он не подходил мальчику по антропометрическим данным.Тогда родители семилетнего Степана обратились за помощью в Общероссийский народный фронт.Эксперты ОНФ, изучив документы, направили жалобу в прокуратуру. В итоге прогулочная коляска была приобретена за счёт средств Фонда социального страхования. Её уже передали ребёнку.