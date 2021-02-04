Он также установил рекорд страны в рывке среди юниоров – 168 кг.

18-летний представитель Владимирской области Артур Бабаян завоевал золотую медаль в весовой категории 96 кг. Он стал победителем Кубка России среди мужчин, а также установил рекорд страны в рывке среди юниоров – 168 кг.Перед соревнованиями Министр спорта Олег Матыцин встретился со сборной России по тяжёлой атлетике, обсудил с её участниками вопросы развития этого вида спорта и вручил трём атлетам, в том числе и Артуру Бабаяну, знаки и удостоверения о присвоении звания «Мастер спорта России международного класса».