Определены подрядчики, которые займутся ремонтом 12 проезжих частей.

По результатам торгов во Владимире подписаны контракты на ремонт 12 участков дорог. На эти цели планируется потратить 250 миллионов рублей. Подрядчиками стали - СК «Трасса», СК АСТ и ГУП ДСУ-3.Согласно договорам, установлены повышенные гарантийные сроки — от 4 до 6 лет. Площадь заасфальтированных проезжих частей составит около 170 тысяч квадратных метров.Ремонт затронет следующие участки;- от дома №22 до дома №52 на улице Нижняя Дуброва;- от дома №13 по улице Дзержинского до Октябрьского проспекта;- отрезок на улице Мира, от Октябрьского проспекта до улицы Горького;- улицу Красноармейская, от проспекта Строителей до улицы 9-го Января;- улицу Егорова, от Добросельской до Растопчина;- Суздальский проспект, возле дома №13;- от дома №22 до дома №45 на Октябрьском проспекте;- Судогодское шоссе, от улицы Центральной до дома №33 «А» по Судогодскому шоссе;- мост на улице Мира у поворота к ДДюТ;- «Коммунар - Заклязьменский - Уварово - Бухолово» - 3 километра и свыше 1,3 километра от трассы М-7 до Содышки.В ходе электронных аукционов мэрия Владимира сэкономила около 42 млн рублей. На эти средства будут дополнительно отремонтированы три отрезка дорожного полотна на улице Горького - от дома №96 до дома №32, а также их направят на обновление светофоров на улице Добросельской и Судогодском шоссе.